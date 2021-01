Anche quest’anno il Comune di Albinea, insieme al Comitato Gemellaggi, Pace e Cooperazione Internazionale e ad ANPI, ha voluto proporre, in particolare alle scuole, alcune proposte di approfondimento relative alla Giornata della Memoria del 27 gennaio.

L’obiettivo è far sì che il 27 gennaio sia occasione di riflessione sul valore della Memoria e del Ricordo, per continuare a riflettere sulla democrazia come conquista e per diffondere la necessità di difendere e proteggere i diritti di tutti.

Si tratta di alcuni consigli di lettura tematici: una ricca bibliografia, comprensiva delle recenti acquisizioni della Biblioteca P. Neruda, che può essere strumento utile ai suggerimenti di lettura ai ragazzi, agli insegnanti e a tutti i cittadini.

Il Comune ha inoltre promosso la rappresentazione dello spettacolo “La bambina dalla stella gialla”, prodotto dalla Fondazione Famiglia Sarzi (con il testo e la recitazione di Maria Antonietta Centoducati, l’attore Gianni Binelli, il pianista Ovidio Bigi, i burattinai Sabina Ressia e Vittorio Piolo, per la regia di Gianni Binelli), che si sarebbe dovuto tenere il 27 gennaio in Sala Maramotti. Lo spettacolo è ispirato alla testimonianza, rielaborata dalla Centoducati, di Ada Gentili, ebrea di Trieste sopravvissuta ad Auschwitz, dopo aver visto morire madre, padre e sorellina.

Lo stop agli eventi e spettacoli in presenza non consente purtroppo lo svolgimento “live”, ma il Comune ha assegnato comunque un contributo per la registrazione dello spettacolo che sarà dunque disponibile in Dvd per la proiezione nelle classi. Lo spettacolo è rivolto alle classi IV e V delle Primarie e a tutte le classi delle Secondarie di primo grado.

Ma non finisce qui perché l’amministrazione aderisce alle interessanti iniziative offerte da Istoreco ai Comuni soci. La prima riguarda un focus sulla conferenza del lago Wannsee, che si svolse il 20 gennaio 1942 e nella quale alti rappresentanti delle SS, del partito nazista e di diversi ministeri si riunirono, per volontà di Reinhard Heydrich e pianificarono la deportazione e lo sterminio degli ebrei europei.

Il primo appuntamento sul tema si è svolto il 20 gennaio con l’incontro dal titolo “La conferenza di Wannsee e il suo ruolo nella progettazione dello sterminio degli ebrei europei”. Simonetta Gilioli, presidente di Istoreco Reggio dialogherà con Flavia Citrigno e Tommaso Speccher del memoriale “La villa della conferenza di Wannsee”. Il secondo appuntamento sarà, alle 18.30, del 27 gennaio (iscrizioni entro il 26 gennaio). Titolo: “Il memoriale e la sua offerta didattica: come raccontare la Conferenza di Wannsee oggi” con la responsabile didattica Istoreco Reggio Alessandra Fontanesi che dialogherà con Citrigno e Speccher.

Le iniziative si svolgeranno sulla piattaforma zoom. Per iscriversi mandare una mail a: segreteriadidattica@istoreco.re.it. Una volta ricevuta l’iscrizione vi invieremo il link per partecipare.