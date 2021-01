Ieri pomeriggio i carabinieri di San Prospero, al termine di attività di indagine, hanno denunciato alla procura della Repubblica un ventenne e un ventisettenne di origini campane, ritenuti responsabili di una truffa in concorso. I due sarebbero riusciti ad ottenere la somma di 390 € per la sottoscrizione di una falsa R.C.A. in danno di un sessantunenne del luogo.



