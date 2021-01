E’ uno speciale per onorare “Il giorno della memoria” il secondo appuntamento, per il 2021, di LIBRI&AUTORI, la rassegna culturale a cura dell’Anpi provinciale Modena. “Il Transito: da Fossoli ai Campi di sterminio” è il titolo del video che Venerdì 22 Gennaio, alle ore 18,30, verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook e sulla piattaforma Zoom.

La realizzazione è nata dall’idea e dalla collaborazione di ANPI provinciale Modena, “Fondazione Fossoli”, “Comitato per la storia e le memorie del ‘900” e con il sostegno di “Coop Alleanza 3.0”.

Il 27 Gennaio 1945 i soldati dell’Armata rossa sfondano i cancelli del Campo di concentramento di Auschswitz. Quel giorno e quel luogo sono diventati il simbolo della Giornata della Memoria ricorrenza durante la quale vengono commemorati i milioni di vittime dell’Olocausto e della Shoah. In Italia si ricordano anche le leggi razziali e coloro che hanno messo a rischio la propria vita per proteggere i perseguitati ebrei nonché, i deportati militari e politici italiani nella Germania di Hitler.

Nel nostro Paese la strada verso i Lager e i campi di sterminio nazisti passava dal Campo di Polizia e transito di Fossoli utilizzato dalle SS.

Lo speciale di venerdì 22 gennaio avrà un’introduzione-visita virtuale proprio al Campo di Fossoli, seguita da letture di testimonianze letterarie del “Transito” da lì verso i campi di sterminio con commento musicale, video e foto d’epoca.

Per non dimenticare.

Per partecipare occorre scaricare l’ App ZOOM e collegarsi, non prima delle ore 18.20 di venerdì’ 15 Gennaio 2021, cliccando sul seguente link:

La diretta dell’iniziativa può essere seguita (o vista successivamente) sulla pagina Facebook di ANPI Provinciale Modena.