Screening, la prevenzione del tumore del colon retto non si ferma: la chiamata e il kit per l’esecuzione del test per la ricerca del sangue occulto nelle feci ora arrivano anche a casa per posta.

Dal 2005 in poi, ogni anno, oltre 35mila persone si sono recate nelle strutture sanitarie dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia per ritirare il materiale necessario ad effettuare il test di ricerca del sangue occulto nelle feci. La pandemia da COVID 19, imponendo il distanziamento sociale e la necessità di limitare gli accessi ai punti di ritiro, ha reso più difficoltosa la partecipazione allo screening per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore del colon retto da parte di donne e uomini in età tra i 50 e i 69 anni.

Per questo motivo si è pensato di “portare lo screening a casa” dei cittadini. Nel periodo estivo oltre 6mila persone hanno trovato il kit nella propria cassetta postale. Visto il successo dell’iniziativa, ora il tradizionale ritiro del flaconcino (con lettera d’invito) presso le strutture sanitarie aziendali, è stato affiancato dall’invio postale dello stesso ad oltre 20mila cittadini. A ricevere direttamente a casa l’occorrente per effettuare il test saranno solo persone che hanno già aderito in precedenza allo screening di prevenzione e che conoscono l’iter da seguire e le motivazioni. All’interno dell’involucro postale, assieme al contenitore da utilizzare per la raccolta del campione, si troverà una lettera esplicativa con le istruzioni per la corretta esecuzione del test e con l’elenco delle sedi e degli orari per la riconsegna del raccoglitore.

I cittadini che dovessero rinvenire il materiale per l’esecuzione dell’esame nella propria cassetta postale sappiano che è una iniziativa dell’Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia, predisposta per venire incontro alla popolazione in tempi di Pandemia e favorire che la prevenzione non si fermi. L’invito è ad aderire con fiducia: il test è assolutamente gratuito e funziona.

Per ulteriori informazioni contattare il Centro Screening allo 0522 335327 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13.