La sosta su via Alessandrini e nel parcheggio di Sassuolo 2 sarà gratuita fino al termine dei lavori di riqualificazione di piazza Martiri Partigiani. Lo ha stabilito la Giunta del Comune di Sassuolo, con delibera n°7 approvata ieri ed in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio, che di fatto proroga, fino al termine dei lavori in piazza grande, la disposizione scaduta lo scorso 31 dicembre.

“Considerato che piazza Martiri Partigiani, sia per le dimensioni, sia per la collocazione geografica – si legge nella delibera – è un agevole parcheggio a disposizione di tutti i cittadini che si recano nel centro storico di Sassuolo; considerato inoltre che il progetto relativo al rifacimento della Piazza prevedeva il termine dei lavori entro il 2020, ma gli stessi, a causa dei numerosi ritrovamenti archeologici in fase di realizzazione dei sottoservizi ed in conseguenza del periodo di lockdown legato all’emergenza sanitaria da Covid 19, si sono prolungati tanto che è ragionevole attendersi che verranno ultimati in data successiva a quella inizialmente prevista, e quindi indicativamente entro il termine dei lavori la cui ultimazione è prevista entro i primi mesi del 2021, come da nuovo cronoprogramma. Ritenuto opportuno nel perseguimento dell’interesse pubblico garantire la fruizione del centro storico da parte del maggior numero di cittadini e quindi disporre la gratuità della sosta lungo tutti i parcheggi di via Alessandrini e nel Parcheggio “Sassuolo 2”, sino al termine dei lavori in corso di svolgimento in Piazza Martiri Partigiani”.

“A causa di tutti gli inconvenienti che ben conosciamo – aggiunge il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – il termine dei lavori di riqualificazione di piazza Martiri Partigiani è slittato: per questo motivo abbiamo deciso di mantenere gratuiti gli stalli di via Alessandrini e di Sassuolo 2 che distano poche decine di metri dal centro, pochi minuti a piedi, garantendo così ulteriori parcheggi per residenti, commercianti e per chi frequenta il centro per lavoro o per fare acquisti. Come già annunciato, poi, stiamo predisponendo un nuovo piano della sosta che andrà a ridisegnare i parcheggi cittadini a servizio del centro, ma già nelle prossime settimane, quando realizzeremo la segnaletica orizzontale nel piano delle asfaltature, andremo a creare ulteriori 20-30 posti auto nelle vie del centro in aggiunta ai 41 nuovi parcheggi realizzati nei mesi passati”.