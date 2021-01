Ospite d’eccezione per la Pallacanestro Scandiano. Domani sera, giovedì 21 gennaio alle 21, interverrà in diretta sui social Flavio Fioretti. Classe 1977, il tecnico ha iniziato giovanissimo la propria carriera nelle giovanili della Pallacanestro Cantù, diventando poi assistente in prima squadra, dove ha affiancato Pino Scripanti, Luca Dalmonte ed Andrea Trinchieri, e allenato atleti del calibro di Shaun Stonerook, Rimantas Kaukenas, Nicolas Mazzarino e Denis Marconato.

Nel 2011 approda poi alla Pallacanestro Reggiana, dove è accanto a Max Menetti in alcune delle pagine più belle della storia del club biancorosso: dalla promozione nella massima serie fino alla vittoria nell’EuroChallenge, senza dimenticare la prima delle due finali scudetto, quella persa d’un soffio con Sassari. Nel 2016 approda a Capo d’Orlando, sempre nelle vesti di assistente, prime del triennio a Cremona insieme a Meo Sacchetti.

Con Fioretti avremo il piacere di parlare a 360 gradi del mondo della pallacanestro con filo conduttore il tema: “Il sogno della Serie A: ecco come inseguirlo”. La diretta sarà visibile sui canali Youtube, Facebook e Twitch della Pallacanestro Scandiano