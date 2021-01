È di Novellara l’uomo denunciato dai Carabinieri della locale Stazione che, dopo aver litigato con sua fidanzata, le ha danneggiato la macchina. I fatti risalgono allo scorso ottobre quanto la vittima, una 52enne anche lei di Novellara, una sera si era recata a casa dell’uomo per alcuni chiarimenti. La discussione, però, invece di placarsi aveva preso una brutta piega, tanto che il 30enne era addirittura arrivato a minacciare la donna con un coltello. Aiutata dal padre del ragazzo, la vittima era riuscita a ritornare a casa sua nella speranza che gli animi si acquietassero.

Non pago l’uomo, in tarda serata, si era recato a casa della fidanzata dove, dopo aver scavalcato la recinzione, aveva sfogato la sua rabbia sia sull’auto della donna, rompendo entrambi gli specchietti e graffiando l’intera carrozzeria con un punteruolo, sia sui suppellettili presenti nel giardino di casa. Per dar conto di quanto aveva fatto, poi, aveva filmato tutto con il suo telefonino inviando il video ad un amico. Inevitabile la richiesta di intervento fatta dalla vittima ai Carabinieri della Stazione di Novellara che, una volta sul posto, hanno avuto modo di constatare i fatti. Ricevuta nei giorni seguenti la denuncia della donna, gli uomini dell’Arma hanno dato corso a tutti gli accertamenti del caso che, oggi, sono stati formalizzati con una denuncia a carico del novellarese che, ora, dovrà rispondere dinanzi alla magistratura reggiane dei reati di danneggiamento, violazione di domicilio e minaccia.