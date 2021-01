La Sindaca, gli assessori e i consiglieri comunali di Cavriago domenica mattina hanno girato per le strade del quartiere di San Nicolò per invitare i cittadini a partecipare a “Im-patto – un patto per San Nicolò”, il progetto partecipativo fatto di dibattiti pubblici, passeggiate nel quartiere, incontri online che si svolgeranno nell’anno nuovo, da gennaio a giugno 2021 per ripensare insieme ai cittadini, alle associazioni, ai commercianti e agli imprenditori il quartiere San Nicolò

In ogni buca delle lettere è stato lasciato un pieghevole che illustra il progetto e una lettera di invito a partecipare, poiché San Nicolò è di tutti i cavriaghesi, ma un po’ di più di chi ci abita.

“In un periodo difficile come questo ho ritrovato il piacere di incontrare, anche se a distanza, tante persone che ci hanno accolti con stupore e sorrisi” afferma la Sindaca Bedogni “Politica per me è anche questo: guardarsi in faccia, ascoltarsi, arrabbiarsi, ma non smettere mai di credere nell’importanza del lavorare insieme. E se non potremo incontrarci di persona nelle tradizionali assemblee pubbliche, lo faremo on line, e se qualcuno non riuscirà a partecipare ma avrà qualcosa da dire andremo di persona ad ascoltarlo” continua. “Spiegare Im-patto non è semplice perché è una di quelle esperienze che non facciamo spesso. Im-patto è una pagina bianca tutta da scrivere coi cittadini, ma non è una pagina su cui riportare la somma dei desideri di ciascuno. Non è un libro dei sogni. Im-patto è una pagina bianca su cui scrivere il futuro di San Nicolò frutto di un lavoro di ascolto reciproco, di confronto costante con i limiti imposti dal momento che viviamo, di un percorso di apprendimento che ci insegni a stare in due posti scomodi: la complessità e la dimensione collettiva dei problemi che viviamo ogni giorno. Im-patto significa costruire fiducia reciproca e avere voglia di prendere parte, di collaborare alla realizzazione di un bene comune, quale, in questo caso specifico, il nostro quartiere più antico e, in questo momento, in difficoltà: San Nicolò”.

Il primo appuntamento aperto a tutta la cittadinanza è lunedì 25 gennaio sul canale facebook del Comune di Cavriago “Cavriago on Air” alle ore 20.30.