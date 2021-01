Ulteriore proroga, fino a Venerdì 22 gennaio, dei provvedimenti anti-inquinamento in vigore dal 15 scorso e previsti dalle norme regionali, che da questo mese sono state modificate, sia nella frequenza dei bollettini ARPAE – da due a tre la settimana – sia nel meccanismo che fa scattare i provvedimenti (informazioni dettagliate all’indirizzo www.liberiamolaria.it). L’odierno rapporto dell’Agenzia regionale, infatti, ha confermato le condizioni per le quali – come da piano regionale – vengono applicate le limitazioni, riguardanti sia il traffico veicolare nei centri urbani sia alcuni comportamenti domestici.



