Domenica 24 gennaio 2021 alle ore 17, dal Teatro Asioli di Correggio, sarà trasmessa in streaming Pastorale, la più recente ed emozionante coreografia creata da Michele Merola per la sua MM Contemporary Dance Company. Lo spettacolo è disponibile gratuitamente sul canale Facebook del Teatro Asioli di Correggio e su www.teatrinellarete.it.

In occasione del 250° anniversario della nascita di Beethoven, Michele Merola ha creato per la sua Compagnia una coreografia sulla sinfonia del grande compositore e musicista tedesco, presentata in prima nazionale il 21 ottobre 2020 al Teatro Sociale di Trento.

Partendo da questa partitura musicale romantica, la coreografia trae ispirazione dalla natura a cui viene reso omaggio, analizzando il rapporto ancestrale tra questa e l’uomo.

In “Pastorale”, i nove danzatori diventano attori, spettatori e mediatori di una nuova conoscenza e coscienza ecologica della Terra, di un nuovo senso dell’identità e memoria della stessa. Una proiezione dell’uomo contemporaneo, della sua motivata e rinnovata capacità di cogliere il senso e il valore dei paesaggi, geografici e umani, la cui tutela è un obiettivo ormai imprescindibile.

La MM Contemporary Dance Company è una compagnia di danza contemporanea diretta dal coreografo Michele Merola, nata nel 1999. Il repertorio della compagnia, che ha sede a Reggio Emilia, è ricco e variegato, grazie ai lavori del suo coreografo/direttore e alle creazioni firmate da coreografi europei e italiani come Maguy Marin, Mats Ek, Mauro Bigonzetti, Thomas Noone, Gustavo Ramirez Sansano, Karl Alfred Schreiner, Eugenio Scigliano, Emanuele Soavi, Enrico Morelli, Daniele Ninarello.

Nel 2010 la MM Contemporary Dance Company è stata insignita del Premio Danza&Danza come migliore compagnia emergente e nel 2017 del Premio Europaindanza 2017 – Premio al Merito alla coreografia, per lo spettacolo Bolero di Michele Merola. Ad oggi, la compagnia – di cui il Teatro Asioli ha ospitato numerosi allestimenti e prime assolute – è a tutti gli effetti, una realtà di eccellenza della danza italiana, con una consolidata attività di spettacoli su tutto il territorio nazionale, europeo e internazionale.

L’iniziativa è promossa e organizzata da Comune di Correggio, con il prezioso sostegno di Iren, Pibiplast Group, Spal, GF, e Ater Fondazione, nell’ambito del progetto Teatri nella rete, promosso da Ater per mantenere viva la relazione tra pubblico, teatri, artisti e territori, anche attraverso webinar e backstage degli spettacoli.

Per informazioni: 0522 637813; e-mail: info@teatroasioli.it; web: www.teatroasioli.it