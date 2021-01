Alle ore 11 circa, sull’autostrada A13 Bologna-Padova è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Altedo in direzione Bologna e successivamente tra il bivio con la A14 Bologna-Taranto e Ferrara sud in direzione Padova a causa di diversi incidenti che hanno coinvolto 13 mezzi pesanti e veicoli leggeri. Due persone, due uomini, hanno perso la vita e altre undici sono rimaste ferite.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Sul tratto, dove persiste una condizione di visibilità ridotta a causa della nebbia che al momento sta interessando la A13 tra Interporto e Monselice con visibilità 80 m – la velocità massima consentita è di 50 km/h – il traffico è bloccato in direzione Bologna. Si registrano 4 km di coda all’interno del tratto chiuso in direzione Bologna e 1 km di coda all’interno del tratto chiuso in direzione Padova.

Gli utenti diretti verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, potranno percorrere la SS 64 Porrettana e rientrare in A13 alla stazione di Altedo. A chi è diretto verso Padova si consiglia di percorrere la SS64 Porrettana e di rientrare in A13 alla stazione di Ferrara sud.