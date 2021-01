Giovedì 21 gennaio, Hera eseguirà lavori sulla rete idrica di Modena, in via Formigina.

In particolare, sarà sostituita una valvola. L’intervento si svolgerà in giornata e comporterà l’interruzione del servizio, dalle 8 alle 13, ai residenti nelle vie Talete di Mileto, Galeno, Newton e nel tratto di via Formigina compreso tra via Corassori e via San Faustino.

La temporanea sospensione programmata del servizio idrico riguarderà anche il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, i quali sono stati preventivamente contattati dai tecnici Hera per accordi.

Tutte le utenze interessate sono state avvertite, anche attraverso il servizio di avviso gratuito tramite sms previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate.

Si ricorda che il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta. Chi volesse comunicare il proprio numero per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua .

L’esecuzione dei lavori comporterà modifiche alla viabilità che sarà a restringimento di carreggiata.