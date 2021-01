In attesa di riaprire gli spazi espositivi e accogliere il pubblico in tutta sicurezza, la Fondazione Palazzo Magnani continua a progettare e proporre nuove attività dedicate al suo pubblico, con un nuovo calendario di appuntamenti – naturalmente digitali o “a distanza”– per raccontare la mostra True Fictions, Fotografia visionaria dagli anni ‘70 ad oggi.

Il nuovo programma, composto da tre diversi cicli di appuntamenti alternativi e divertenti, è anche l’occasione per annunciare la proroga fino al 28 marzo 2021, non solo di True Fictions ma anche di Atlanti, ritratti e altre storie, entrambe promosse dalla Fondazione Magnani in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia.

Dopo lo strepitoso successo ottenuto dalla prima edizione conclusa lo scorso 23 dicembre torna, ogni mercoledì pomeriggioe con un nuovo catalogo di opere selezionate tra quelle esposte in mostra, OPERE AL TELEFONO, il progetto gratuito che sulla scia delle fiabe che Gianni Rodari raccontava al telefono alla figlia lontana, da la possibilità ai visitatori di “entrare nell’opera”, chiamando al numero 0522/444446 e chiacchierando con uno degli esperti della Fondazione.

Da sabato 23 gennaio, ogni sabato, con le VISITE VIRTUALI si può passeggiare virtualmente in mostra con lo staff della Fondazione che guida il visitatore attraverso le oltre cento opere che la compongono.

Da giovedì 28 gennaio, per due giovedì al mese (11 e 25 febbraio – 11 e 25 marzo) le visite guidate di FACCIA A FACCIA, permettono ai partecipanti di fare un’esperienza unica e particolare a tu per tu con un’opera d’arte: ogni visitatore è parte attiva della visita e può entrare davvero in relazione con l’opera selezionata, scoprendola dal proprio punto di vista.

PROGRAMMA

Mercoledì 20 e 27 gennaio | 3, 10, 17, 24 febbraio | 3, 10, 17, 24 marzo 2021

OPERE AL TELEFONO – Dalle 17.00 alle 19.00 chiamando il numero 0522/444446

GRATUITO