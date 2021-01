Ieri sera i carabinieri della stazione di Modena principale, nel corso di uno specifico servizio antidroga nella zona di via Fabriani, hanno sorpreso e tratto in arresto nella fragranza di spaccio di sostanze stupefacenti un trentenne tunisino, senza fissa dimora. L’uomo è stato sorpreso nell’atto di cedere una dose di cocaina e ad un ventottenne operaio modenese, che è stato segnalato amministrativamente alla prefettura. Lo straniero è stato trovato in possesso di oltre 200 € in contanti, somma sequestrata poiché ritenuta provento di attività di spaccio. Arresto convalidato e condanna a 6 mesi di reclusione, pena sospesa.

Sempre i militari della stazione carabinieri di Modena principale, nel corso del pomeriggio di ieri hanno rintracciato e tratto in arresto un sessantunenne di origini siciliane ma domiciliato a Modena, raggiunto da un ordine di carcerazione per esecuzione di pena a tre mesi di reclusione per reati di insolvenza fraudolenta e minaccia commessi a Empoli (FI) nel mese di luglio 2011.