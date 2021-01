Al via da oggi (18 gennaio) a Bologna le somministrazioni delle seconde dosi per completare la vaccinazione e, contestualmente, rinvio di quelle già prenotate. E’ l’effetto del ritardo nella fornitura dei vaccini da parte di Pfizer, che tra oggi e domani consegnerà in Regione la metà delle dosi previste, 27 mila. Per quanto riguarda Bologna, domani verranno consegnate 4.680 dosi, su un totale atteso di 9.360.

Presso il punto vaccinale in Fiera, da oggi, si procederà quindi con la seconda dose a quanti si erano vaccinati durante il Vaccine Day, 225 operatori sanitari delle Aziende sanitarie cittadine e 50 della CRA Lercaro. Le seconde somministrazioni riprenderanno nella giornata di giovedì per coloro che si erano vaccinati il 31 dicembre, 472 in totale, e proseguiranno quindi con cadenza giornaliera da sabato 23 gennaio.

2.891 le seconde dosi che verranno somministrate nel corso della settimana, sino a domenica 24 gennaio.

Chi si era prenotato per la prima vaccinazione a partire da oggi, circa 1.400 persone, sta ricevendo un sms dall’Azienda Usl di Bologna, con il rinvio a nuova data che verrà successivamente comunicata nello stesso modo. Per non sprecare una piccola quota di fiale già scongelate e non più conservabili, oggi riceveranno in Fiera la prima dose di vaccino solo 90 operatori sanitari, già prenotati. Altri 170, per la stessa ragione, verranno vaccinati per la prima volta al punto vaccini dello IOR.