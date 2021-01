Un approfondimento sulle caratteristiche dei diversi tipi di vaccini in grado di proteggere dal contagio da Coronavirus è il tema della seduta di mercoledì 20 gennaio della Commissione consiliare speciale “Per ripartire dopo il Covid”, in programma alle 18 in teleconferenza e intitolata “Covid e vaccini: opportunità e differenze”.

Durante l’incontro dell’organismo, che ha lo scopo di sostenere l’azione dell’Amministrazione nell’affrontare la crisi sanitaria, economica e sociale legata all’emergenza pandemica e alla necessità di contenerne la diffusione, interverrà in streaming l’immunologo Andrea Cossarizza, docente ordinario di Patologia generale e immunologia al dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche materne, infantili e dell’adulto dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Il relatore potrà anche rispondere alle domande dei consiglieri comunali; all’incontro sono stati invitati pure i consiglieri dei Quartieri, con l’obiettivo di condividerne i contenuti.

Nei prossimi appuntamenti della Commissione Covid, che potrà proseguire l’attività fino al 31 marzo, si parlerà di cultura, e in particolare delle ricadute dell’emergenza sanitaria sulla realtà del territorio, e di pedagogia e psicologia, con riferimento ai comportamenti delle fasce più giovani della popolazione.

I cittadini possono contattare l’organismo via e-mail, inviando segnalazioni e richieste di informazioni, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica commissionecovid@comune.modena.it