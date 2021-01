Nuova nomina all’Azienda Usl Irccs di Reggio Emilia a seguito del pensionamento del dottor Mauro Grossi.

Emanuela Bedeschi, 62 anni, è stata nominata Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica a partire dal 31 dicembre 2020. L’incarico alla dottoressa Bedeschi giunge al termine di un anno di emergenza sanitaria che ha visto in prima linea il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica Provinciale da lei diretto dal 2015 a oggi.

Laureata nel 1985 in Medicina Chirurgia all’Università degli studi di Modena con specializzazione in Medicina del Lavoro conseguita nel 1990 all’Università degli studi di Parma, ha svolto tutta la sua carriera professionale all’interno dell’Azienda Usl di Reggio Emilia. Dal 1988 al 2008 ha lavorato al Servizio Igiene Pubblica di Scandiano, Area Sud. Dal 2008 al 2011 è stata Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area Nord. Dal 2012 al2015 è stata in comando presso la Regione Emilia-Romagna all’Assessorato alla Sanità e Politiche sociali come Responsabile del Servizio di Sanità Pubblica Regionale. In questo ruolo ha preso parte come rappresentante della Regione Emilia-Romagna al CIP (Coordinamento interregionale della prevenzione), partecipando al gruppo di lavoro ristretto istituito al Ministero della Salute per la predisposizione del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018.

Molto attenta alle tematiche collegate alla prevenzione e alla promozione della salute, dal 2015 Bedeschi è Responsabile del Programma Dipartimentale “Salute e ambiente di vita”. Dal 2018 inoltre partecipa come rappresentante della Regione Emilia-Romagna al tavolo di lavoro su Città e Salute “Urban Health” alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute.

Al neo Direttore di Dipartimento è assegnato il ruolo di supportare la Direzione Generale dell’Ausl nell’analisi e nella valutazione delle condizioni di salute della collettività e nella proposizione di misure volte al loro miglioramento, privilegiando nell’azione i temi caratterizzati da maggior diffusione, gravità e percezione. Il Dipartimento di Sanità Pubblica partecipa inoltre alla sorveglianza e alla prevenzione delle patologie ad alta prevalenza e contribuisce a dare risposte ai temi della cronicità e ai problemi connessi al disagio e alle dipendenze con la promozione di comportamenti e stili di vita “sani”.

Cristina Marchesi, Direttore generale dell’Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia, commenta così la nomina: «Emanuela Bedeschi è una professionista competente e affidabile. Grazie alle sue capacità di carattere tecnico e organizzativo e alla sua esperienza, sono certa che sarà in grado di gestire in modo efficace un Dipartimento complesso come quello di Sanità Pubblica». Un doveroso ringraziamento va da parte della Direzione aziendale al dottor Mauro Grossi per il proficuo lavoro svolto in tanti anni con impegno e abnegazione.