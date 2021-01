L’Assessore al Commercio del Comune di Sassuolo Massimo Malagoli ha fatto visita, questa mattina, alla “Cartolibreria Vanna” in via Braida a Sassuolo per festeggiare assieme ai titolari i primi 50 anni di attività.

Cartolibreria Vanna nacque proprio in via Braida nel 1971, per poi ampliarsi con altri negozi in centro ma mantenendo sempre l’esercizio di via Braida diventato punto di riferimento per intere generazioni.

“Realtà come la Cartolibreria Vanna – ha commentato l’Assessore Malagoli – hanno letteralmente fatto la storia della nostra città accompagnando intere generazioni di Sassolesi e rappresentando ancora oggi veri e propri punti fermi nel tessuto sociale ed economico di Sassuolo”.