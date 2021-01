Questa notte i carabinieri della stazione di Bomporto, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno fermato un cittadino rumeno di 21 anni, dimorante nella bassa modenese, trovato in giro con una mazza da baseball nel bagagliaio dell’auto. L’uomo è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere ed è stato sanzionato per la violazione della normativa anti Covid.



