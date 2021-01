ROMA (ITALPRESS) – Il Governo farà un appello alla responsabilità in Parlamento “alla luce del sole” e chiederà la fiducia. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti durante la direzione del partito. “I punti di riferimento del Pd sono: rifiutare ipotesi di coinvolgimento di destra nazionalista e populista, strada non percorribile e accettabile – ha spiegato Zingaretti – Garantire trasparenza all’interno di un percorso parlamentare. Questo è un Governo parlamentare non figlio di un diretto mandato elettorale ed è il Parlamento a doversi esprimere. Nel Parlamento faremo appello affinchè tutti si assumano le proprie responsabilità per difendere l’interesse dell’Italia. Lo facciamo alla luce del sole, chiederemo la fiducia per dovere, non per diritto. Dobbiamo difendere e rilanciare la politica europeista. Il PD si colloca lontano da egoismi e personalismi e contro derive pericolose e avventuristiche. Subito dopo questo appello alla responsabilità e dopo il voto, decideremo qual è la strada migliore per servire il Paese che amiamo”.

(ITALPRESS).