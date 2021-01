Periodo di forte attività per CERUSI, progetto europeo che mira a sostenere territori di sette paesi UE in un articolato percorso per sviluppare innovazione sociale e modelli di social business con Fondazione di Modena come project partner.

L’area di intervento per l’Italia è quella dell’Unione dei Comuni del Frignano e dei comuni appenninici dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, territorio col quale vengono organizzati momenti di incontro per implementare un processo di raccolta di idee e rispondere in modo innovativo ai bisogni identificati. Il prossimo incontro online, in programma per il 19 gennaio, vedrà la partecipazione delle amministrazioni dei territori coinvolti e di Fondazione Democenter, l’altro partner italiano del progetto.

CERUSI prevede poi il coinvolgimento del territorio più in profondità attraverso l’engagement di cittadini, innovatori sociali e imprenditori, centri e scuole di formazione, agenzie di sviluppo locale e regionale, organizzazioni di sostegno alle imprese e responsabili politici. Conclusa questa fase dal taglio informativo denominata “Caravan Stops”, utile alla definizione di macro ambiti di intervento, si passerà ai “Caravan Labs”, ossia momenti di elaborazione e finalizzazione dei contenuti, previsti fra la tarda primavera e l’estate.

“Promuovere nel territorio modenese progetti europei – sottolinea il Presidente della Fondazione di Modena Paolo Cavicchioli – ci permette di sostenere con maggiore efficacia l’innovazione sociale per mezzo di proposte che si sviluppano attraverso relazioni con la comunità. La Fondazione di Modena ha agito come attivatore di risorse europee che si sono articolate in forma diversa, in primis economiche ma anche, aspetto non secondario, attraverso competenze ed esperienze che provengono da altri paesi europei”.