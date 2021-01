A Reggio Emilia, i vigili del fuoco stanno intervenendo in via del Chionso, in città, con numerose squadre per un grosso incendio in un deposito dell’azienda dei trasporti urbani che ha coinvolto diversi mezzi (da una prima stima sembrerebbe siano in fiamme circa 15 autobus alimentati a GPL). La Direzione regionale dei vigili del fuoco dell’Emilia Romagna, al fine di garantire un supporto alle forze del comando di Reggio, sta coordinando l’invio di altre squadre da altri comandi della regione. Intervento in corso. Per il momento non sembra ci siano persone coinvolte.

Sul posto anche le forze dell’ordine. Via del Chionso è stata chiusa.