Nel pomeriggio di oggi diverse squadre del Comando Vigili del Fuoco di Reggio Emilia stanno intervenendo in via Terragni, località Fogliano, per l’incendio del tetto in legno di un fabbricato civile di quattro piani.

Oltre 150 mq di tetto bruciati e due appartamenti coinvolti: uno per danni diretti e l’altro per fumo. Due, quindi, i nuclei familiari evacuati. Due persone sono state affidate al 118 con lieve intossicazione da fumo. Sul posto intervenute 4 squadre di Vigili del Fuoco che hanno operato fino alle 19 per aver ragione del rogo.

La Direzione dei Vigili del Fuoco dell’Emilia Romagna ha seguito con attenzione le operazioni, al fine di garantire supporto qualora fosse stato necessario.