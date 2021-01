Un casolare disabitato, in stradello Opera Pia Bianchi, accanto alla via di accesso all’Ospedale di Baggiovara è stato oggetto di controlli di Carabinieri e Polizia locale.

Le forze dell’ordine hanno sorpreso all’interno dello stabile tre persone, giovani stranieri avevano trovato rifugio nell’edificio per la notte.

Si tratta di due cittadini tunisini e un marocchino tutti irregolari sul territorio nazionale, che per questo sono stati denunciati. Per l’ora anche la denuncia per occupazione di proprietà privata.