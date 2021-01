A fine 2020 cala di 160 unità la popolazione del Comune di Fiorano Modenese. Al 31 dicembre 2020 gli abitanti del Comune sono 16.947, con una prevalenza della componente femminile (8.384 uomini e 8.563 donne).

La differenza è dovuta quasi esclusivamente al movimento migratorio che registra un saldo negativo tra immigrati ed emigrati dal territorio comunale pari a –128 unità, di cui 85 cittadini stranieri.

Anche la differenza tra nuovi nati e persone decedute è negativa (-32 unità), come avviene ormai da qualche anno, anche se nel 2020 sono nati 3 bambini in più rispetto al 2019: sono 121 in totale i neonati (57 maschi e 64 femmine). Si registra purtroppo anche un aumento dei decessi, in prevalenza donne (+ 6). I morti nel 2020 sono stati infatti 153 (72 uomini e 81 donne), mentre nel 2019 erano stati 147 (73 uomini e 74 donne).

Stabile invece il numero delle famiglie (6.813 nel 2020, 6.812 nel 2019), ma in calo quello delle famiglie con almeno uno straniero (616 -6) e di quelle con intestatario straniero (377 – -14).

Diminuisce di 76 unità il numero degli stranieri residenti (a fine 2020 sono 1.336, 626 maschi e 710 femmine). Il calo riguarda in maniera uguale entrambi i sessi (-38 persone). La differenza è dovuta soprattutto all’emigrazione di 87 stranieri verso altri comuni italiani e 10 verso l’estero, oltre al conseguimento di 96 cittadinanze.

Gli iscritti tra i residenti del Comune di Fiorano Modenese nel 2020 sono stati 545, di cui 110 non italiani, mentre le cancellazioni sono state 673, di cui 195 stranieri.

Le comunità straniere presenti a Fiorano Modenese sono 60, una in meno dell’anno sorso. Le più numerose sono quelli provenienti da: Marocco (325, -24), Albania (249 +3), Ghana (192 -24), Romania (131 -6), Cina (63 -6), Ucraina (46), Polonia (37 -2), Moldavia (31) e Tunisia (26 -8).