Alla vista di una pattuglia dei Carabinieri hanno cercato di allontanarsi dalla zona residenziale dove sono presenti private abitazioni che, nel corso degli ultimi mesi, sono state prese di mira. Per questo motivo sono state raggiunte e fermate dai carabinieri della compagnia di Guastalla, impegnati proprio in quel comune in una mirata attività di controllo del territorio.

E’ finita in caserma la “gita” in quel di Campegine da parte delle tre donne che al termine delle formalità di rito sono state tutte sanzionate in violazione delle norme sancite dal DPCM anticovid che vieta di spostarsi senza valido motivo in altro comune rispetto a quello di residenza.

Si tratta di tre donne di 36, 30 e 19 anni, tutte gravate da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, abitanti nel capoluogo reggiano, che sono quindi state sanzionate con verbali per 400 euro l’una in relazione alla trasgressione amministrativa rilevata a loro carico. A carico della 36enne gravata un provvedimento di rintraccio essendo pendente un provvedimento di notifica di avviso orale che non era stato ancora eseguito in quanto non era stata rintracciata. Provvedimento che quindi è stato eseguito dai carabinieri.