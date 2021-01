La Polizia di Stato di Carpi ha denunciato in stato di libertà, al termine di una articolata attività di indagine, un italiano di 54 anni e due rumeni di 31 e 44 anni, pluripregiudicati per reati predatori, specializzati in furti e rapine in danno di supermercati.

I due stranieri sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria in quanto ritenuti responsabili in concorso di un furto aggravato commesso nell’agosto 2019 all’interno del supermercato LIDL di Carpi, dove con particolare destrezza erano riusciti a rubare sei colli di formaggio Parmigiano Reggiano del peso complessivo di 72 kg per un valore commerciale di circa 1500 euro.

Il 54enne, invece, è stato denunciato per il reato di favoreggiamento personale, per aver omesso di riferire agli investigatori a chi aveva prestato l’autovettura con la quale era stato poi perpetrato il furto.