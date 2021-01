E’ morto, all’età di 87 anni, Giorgio ‘La bolla’ Bellei. Conosciutissimo in città, Bellei ha legato il suo nome alla Sassuolo del ‘boom’: a fine anni Sessanta aveva infatti aperto il bar pasticceria in piazza Piccola – che si chiama ancora Bar Pasticceria Bellei, anche se nel 2005 ha cambiato gestione – facendone luogo di ritrovo della Sassuolo diurna e anche di quella che tirava tardi e prima di andare a letto dopo le ‘baracche’ notturne, prima dell’alba, passava proprio dal suo bar per fare colazione o per il bicchiere della staffa.

La sua scomparsa è stata accompagnata da centinaia di commenti che, sui social, ricordano quello che è stato un autentico personaggio: lascia i figli Cristina, Filippo e Alessandra e la moglie Marta, cui vanno le condoglianze della redazione.