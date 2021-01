Prorogati i termini di due bandi del comune di Castellarano: uno per l’erogazione di buoni spesa e uno per la selezione di tre volontari del servizio civile.

Il bando per la concessione di buoni spesa per l’acquisto di alimentari e beni di prima necessità proroga la scadenza per l’invio delle domande al 24 gennaio 2021. Attivato per far fronte alle difficoltà economiche generate della pandemia, prevede una serie di buoni spesa (anche in formato elettronico) utilizzabili non solo presso la grande distribuzione, ma presso tutti gli esercenti di Castellarano che aderiscono all’iniziativa.

Maggiori informazioni come il testo del bando, la domanda e i criteri d’accesso sono disponibili sul sito internet www.comune.castellarano.re.it oppure rivolgendosi alla dott.sa Marianna Tagliavini al numero 0522 985930 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 13.

Sarà invece possibile partecipare al bando di selezione per tre volontari del servizio civile impiegati nel progetto “Amica Biblio” presso la biblioteca “Chiavelli” di Castellarano fino alle ore 14:00 del 24 febbraio. Questa selezione si rivolge a giovani dai 18 ai 28 anni e prevede un servizio di circa 25 ore settimanali per un anno a fronte di un indennità di €439,50 netti al mese.

Il bando è attivato in collaborazione con ARCI Servizio Civile di Reggio Emilia e tutte le informazioni sono reperibili sul sito istituzionale www.comune.castellarano.re.it