Ammonta a 16.000 euro l’investimento dell’Amministrazione Comunale per la riqualificazione energetica con led di piazza Benderi, storica area del centro del paese.

Dalla prossima settimana i vecchi corpi illuminanti saranno sostituiti da nuovi punti luce che sfruttando la tecnologia LED garantiranno una riduzione del 74% dei consumi energetici, oltre che una migliore illuminazione più uniforme. Queste modalità di riqualificazione ormai consolidate e diffuse a Cavriago permettono inoltre il rispetto delle norme anti inquinamento luminoso e una qualità architettonica molto buona, assicurando maggiore confort, vivibilità degli spazi e sicurezza.

Gli interventi su piazza Benderi non finiscono qua: nelle prossime settimane verranno anche abbattute due piante indicate da relazioni di stabilità come pericolose per l’incolumità delle persone e delle auto che percorrono la piazza e nuovi alberi sostituiranno quelli abbattuti.

“Il verde pubblico viene manutenuto anche rigenerando le aree verdi” afferma l’assessore all’ambiente Luca Brami. “Gli alberi pericolanti, il cui stato di salute è gravemente compromesso, devono essere abbattuti prima che provochino danni a persone e a cose. È inoltre impegno dell’Amministrazione mettere a dimora alberi capaci di compensare in termini di produzione di ossigeno ed assorbimento di CO2 l’apporto venuto a mancare con gli abbattimenti oltre che di mantenere la bellezza delle aree in cui sono presenti storicamente piante.”