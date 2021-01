Il Comune di Formigine ha dato il via al primo stralcio di interventi che, tra potature invernali e messa in sicurezza, coinvolgeranno tutto il verde pubblico e le alberature presenti sul territorio. Si partirà dalle strade e le aree considerate più urgenti, che sia per l’utilizzo da parte dei cittadini o per la necessità di intervento, oltre a ridurre le interferenze con proprietà private ed illuminazione pubblica.

Tra le principali arterie interessate saranno tra le prime via Mozart e via Trento Trieste, via Bassa Paolucci ed il relativo parcheggio, via Sciascia e via Coppi. A questo primo stralcio ne faranno seguito almeno altri due, con l’obiettivo di concludere in toto entro metà di marzo. Tali interventi, necessari a garantire la sicurezza stradale e pedonale, comporteranno una spesa complessiva di circa 40.000 euro. “Il patrimonio verde è uno degli elementi attraverso la quale Formigine viene ricordata, è fondamentale dunque prendercene cura e metterlo in sicurezza” ha commentato Giulia Bosi, Assessore con delega ad ambiente e verde pubblico, aggiungendo poi: “Grazie a questo primo stralcio e ai seguenti continuiamo a perseguire il nostro obiettivo di una città sostenibile che tutela il proprio ecosistema”.