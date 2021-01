63 sedute con 272 delibere approvate: è questo il bilancio della Giunta del Comune di Sassuolo per tutti il 2020 da poco concluso. Delle 63 sedute svolte nel corso dell’anno dalla Giunta, solamente una si è tenuta in videoconferenza, tutte le altre in presenza e sempre nel rispetto delle regole volte al contrasto del contagio da Covid -19.

“Un anno particolarmente difficile – ha commentato il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – sia per le decisioni da prendere che per le modalità in cui svolgere le sedute a causa di una lotta al contagio che ancora deve terminare. Nonostante questo, però, non ci siamo persi d’animo e non abbiamo lesinato le energie, raddoppiandole quando la situazione lo esigeva, e di questo ringrazio tutti i componenti della Giunta. Una Giunta attenta al futuro della città ed anche alla lotta agli sprechi o alle spese improduttive: dal momento del nostro insediamento, maggio 2019, a tutto il 2020 non un euro è stato speso nelle cosiddette “spese di rappresentanza” mentre per quanto riguarda la spese di missione degli amministratori, in diciannove mesi, sono stati spesi €970,57. L’Amministrazione precedente, da giugno 2014 a tutto il 2015, ha speso €859,90 in spese di rappresentanza e € 1.495,29 in spese di missione per un totale di € 2.355,19: il trend è positivo e puntiamo, a fine mandato, quantomeno a dimezzare la spesa totale”.