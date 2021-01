Nuovo appuntamento, a distanza da Casa Corsini, mercoledì 20 gennaio alle 16,30 con i webinar di formazione degli insegnanti del distretto ceramico che partecipano a “ON-OFF”, il progetto europeo che mira a creare un modello di intervento per il contrasto alla violenza di genere online a beneficio di insegnanti ed educatori.

L’obiettivo del percorso formativo è creare e testare un insieme di laboratori da mettere poi a disposizione liberamente, una volta validati. In ON-OFF sono impegnati 6 soggetti provenienti da 5 Paesi europei: Bulgaria, Cipro, Grecia, Spagna e Italia. E proprio italiano, anzi “fioranese”, è il capofila del progetto: si tratta di Lumen, l’associazione di promozione sociale che sviluppa le attività di Casa Corsini, polo dell’innovazione sociale e tecnologica del Comune di Fiorano Modenese. L’altro partner italiano è Aretés, realtà modenese attiva nella ricerca applicata.

In questi mesi sono stati messi a punto materiali, presentazioni e modelli di comunicazione in grado di supportare gli insegnanti: tracce, lezioni, video e schede informative utilizzabili per informare, coinvolgere, sensibilizzare i ragazzi contro la violenza di genere online, vengono spiegate agli insegnanti che hanno aderito.

In ciascuno dei Paesi saranno coinvolti almeno 18 fra insegnanti e educatori e circa 140 ragazze e ragazzi dai 12 ai 17 anni. Alla fine del percorso sarà disponibile online per tutti, in 5 lingue, un innovativo modello di intervento.