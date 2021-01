Non è mai troppo presto per avvicinarsi al mondo della Steam education, dei circuiti elettrici, della programmazione e della robotica. Per questo il FabLab Junior di Fiorano Modenese, un’eccellenza a livello regionale, grazie al contributo della Fondazione di Modena, sviluppa due laboratori alla scuola d’infanzia Coccapani per le sezioni dei 5 anni.

I laboratori sono tenuti dall’associazione Lumen, che gestisce la struttura a casa Corsini, polo dell’innovazione sociale e tecnologica del Comune di Fiorano Modenese.

Lunedì 18 tocca a “Play Cubetto”, un robot di legno amichevole che insegnerà alle bambine e ai bambini le basi della programmazione attraverso giochi e avventure. Grazie al tabellone sarà possibile fare coding, sviluppare il senso dell’orientamento, esplorare la logica computazionale e la ripetizione di una funzione. Come funziona l’elettricità? Il workshop “Mostri luminosi” in programma per martedì 19 gennaio offre una prima risposta e la possibilità di sperimentare con i circuiti e i led, creando dei piccoli mostri in plastilina che si illuminano e che resteranno ai piccoli partecipanti in dono.