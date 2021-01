Da lunedì 18 gennaio prenderà il via a Castello d’Argile un importante intervento di Hera, concordato con l’Amministrazione comunale, per il potenziamento della rete fognaria nella zona produttiva di via Mattei.

A causa di alcuni fenomeni periodici di allagamento, infatti, è stata evidenziata la necessità di separare le reti miste delle utenze di via Mattei (che attualmente raccolgono sia le acque nere, provenienti cioè da bagni, cucine, autorimesse, eventuali attività produttive, sia quelle bianche, quindi pluviali dei tetti, pozzetti di raccolta dei cortili, ecc…), predisponendo una rete fognaria sdoppiata, con una condotta utilizzata solo per le acque nere e un’altra solo per quelle bianche, meglio rispondente alle necessità di quella specifica zona.

Le acque meteoriche verranno così convogliate in una apposta vasca dalla capacità di 3 mila metri cubi, che sarà realizzata nel terreno di campagna a nord della zona produttiva, e da qui nella rete di scolo delle acque superficiali (lo scolo Canalazzo in questo caso), mentre solo gli scarichi neri andranno all’impianto di depurazione comunale. Complessivamente, Hera poserà circa 1 chilometro di nuove condotte. In questo modo si eliminerà il problema degli allagamenti, causati da una condotta fognaria non più adeguata al fabbisogno e da una capacità ricettiva della rete di scolo delle acque superficiali limitata.

Per l’effettuazione dei lavori saranno necessarie alcune modifiche alla viabilità che saranno concordate con il Comune e di cui verrà data informazione attraverso l’installazione di un’apposita segnalazione.

I lavori avranno la durata di circa sei mesi. L’intervento, inserito all’interno del piano investimenti del servizio idrico integrato concordato con Atersir, comporterà un investimento di circa 1.480.000 euro e sarà finanziato da Hera attraverso le tariffe del servizio idrico e dal Comune con un contributo di 50.000 euro.