Senso unico alternato, sabato 16 gennaio, sul ponte Veggia per permettere alla ditta incaricata (4Emme Service spa) di effettuare misurazioni topografiche. Lo stabilisce l’Ordinanza n°6 del 14 gennaio a firma del Comandante della Polizia Municipale Stefano Faso.

Nel corso della mattinata di sabato 16 verrà chiusa al transito la corsia di marcia contenente i new jersey per consentire alla ditta di effettuare le misure topografiche necessarie per l’intervento di sistemazione del ponte e, allo stesso tempo, alla squadra operai del Comune di Sassuolo di sistemare i new jersey posti a protezione del cordolo in cemento.

Per questo motivo dalle ore 9,30 alle ore 13,30 di sabato 16 gennaio, e comunque fino a fine lavori nelle seguenti strade verrà istituito un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico.