Nella prima parte della giornata nuvoloso o molto nuvoloso, in particolare sul settore centro-occidentale, dove nelle prime ore del mattino non si escludono deboli nevicate sparse che potranno interessare anche le quote collinari. Nel corso del pomeriggio aumento della copertura nuvolosa anche sul settore orientale con isolati fenomeni sparsi che potranno risultare nevosi al di sopra dei 700 metri. In tarda serata attenuazione della copertura nuvolosa ad iniziare dal settore orientale.

Temperature: minime in aumento, specie lungo la costa, con valori compresi tra 1°C e 4°C, ma con valori localmente sotto lo zero nelle aree di aperta campagna delle pianure centro-occidentali. Massime comprese tra 5°C e 8°C. Venti: deboli-moderati da est-nord-est, con locali e temporanei rinforzi in mare aperto. Mare: molto mosso al mattino, con moto ondoso in temporanea attenuazione pomeridiana.

(Arpae)