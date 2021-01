Il campo sportivo di Quarantoli avrà la sua tribuna, così il pubblico potrà assistere comodamente alle partite della Quarantolese. Una delibera di Giunta (n. 189 del 10.12.2021) approvata il mese scorso, dà il via libera alla realizzazione della struttura mancante. “L’auspicio è di andare all’aggiudicazione dei lavori il prima possibile e così dare l’avvio ad un cantiere per un’opera attesa e richiesta da tempo. La società sportiva necessitava di un intervento del genere, visto e considerata la militanza attuale della squadra di calcio nel campionato di Promozione. Campionato dilettantistico che richiede strutture idonee ad ospitare il pubblico per assistere alle partite”, afferma il Vice Sindaco ed Assessore all’Urbanistica Letizia Budri.

L’iter per la realizzazione della tribuna, presso il campo da calcio in via S. Pertini n. 3 a Quarantoli e sistemazione del campo di allenamento ha avuto avvio diversi anni fa. Nell’agosto del 2019, è pervenuto il parere di competenza dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio relativo alla procedura di verifica archeologica preventiva; il 30 settembre dello stesso anno invece è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’intervento. Da ultimo, ma non meno importante, quello del Servizio Struttura Tecnica Sismica, pervenuto in data 1 dicembre 2020.

L’opera è doppiamente importante. Oltre alla tribuna e relativi servizi è previsto anche il riassetto completo del campo e degli spazi dedicati all’allenamento delle compagini. La Polisportiva Quarantolese, conta una prima squadra che milita nel Girone C del campionato di Promozione – e da anni è costretta a spostarsi per disputare le partite casalinghe – una squadra Cat. “Amatori” e un’ottantina tra bambini e ragazzi del settore giovanile.

“Per dare completezza agli interventi programmati, concordati con la Polisportiva Quarantolese ed il Consiglio Frazionale di Quarantoli – prosegue l’Assessore Budri – la tribuna avrà una capienza massima di 99 persone. L’importo complessivo per la sua realizzazione e la sistemazione dell’area che prevede anche un nuovo campo di allenamento, sarà di € 260.000,00”.