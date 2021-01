Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte sul torrente Stirone, previste in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 14 alle 5:00 di venerdì 15 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Fiorenzuola e Fidenza, verso Bologna.

La stazione di Fidenza sarà chiusa in entrata, in entrambe le direzioni, verso Bologna e in direzione di Milano.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fiorenzuola, percorrere la SP462 e la SS9 Via Emilia e rientrare sulla A1, alla stazione di Fidenza.

In alternativa alla chiusura dell’entrata di Fidenza, verso Milano, si consiglia di utilizzare la stazione di Piacenza sud.

Inoltre, dalle 19:00 di giovedì 14 alle 5:00 di venerdì 15 gennaio, sarà chiusa l’area di servizio “Arda ovest”, situata nel tratto compreso tra Piacenza sud e Fiorenzuola e l’area di parcheggio “Chiavaralle ovest” tra Fiorenzuola e Fidenza, in direzione di Bologna.