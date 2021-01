Il Consiglio comunale di San Felice sul Panaro è convocato per lunedì 18 gennaio alle 20.30, in videoconferenza. Sarà possibile seguire il Consiglio comunale in diretta streaming o in un secondo tempo anche on demand sulla piattaforma Civicam del Comune di San Felice sul Panaro (https://sanfelicesulpanaro.civicam.it/).



