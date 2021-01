Al mattino sereno o poco nuvoloso, con tendenza dal pomeriggio ad aumento della nuvolosità, a partire dai settori orientali. Temperature: minime in lieve aumento, comprese tra -1°C e 1°C sulla aree urbane, con valori anche più bassi sulle aree extraurbane, con gelate diffuse nottetempo ed al primo mattino. Massime stazionarie intorno a 6°C/8°C, con valori leggermente superiori nel piacentino. Venti: inizialmente deboli occidentali sulla pianura e da sud-ovest lungo i rilievi con locali rinforzi, tendenti a divenire variabili. Rinforzi tra nord-est ed est sul mare dalla seconda parte della giornata e in serata anche lungo la fascia costiera. Mare: poco mosso al mattino. Moto ondoso in aumento dal pomeriggio, fino a mosso in serata.

(Arpae)