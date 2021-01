“Un plauso speciale alle Forze dell’ordine per la maxioperazione che ha permesso di infliggere un duro colpo al traffico di stupefacenti lungo tutta la via Emilia”.

Lo ha espresso il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli a nome suo e dell’intera città, nei confronti della Polizia di Stato per la brillante operazione, che ha coinvolto un centinaio di agenti di diverse Questure, terzo atto di una lunga indagine finalizzata a smantellare bande criminali albanesi e marocchine attive nel traffico di stupefacenti. L’ultimo atto, denominato Trexit, ha direttamente coinvolto Modena e ha visto anche la Polizia Locale collaborare con gli agenti della Squadra Mobile.

“Quello del consumo di stupefacenti – ha sottolineato il sindaco – è un problema che sentiamo particolarmente perché coinvolge soprattutto le fasce più giovani della popolazione. Un problema che va contrastato con una seria attività educativa di prevenzione rivolta a giovani, famiglie e agenzie educative, insieme e una capillare attività di controllo del territorio a cui non deve mancare il sostegno di un’intensa e proficua attività di intelligence estesa e coordinata tra tutte le forze dell’ordine impegnate sul territorio, a cui non possiamo che essere grati”.