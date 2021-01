A Montese, lungo un tratto della strada provinciale 27 nei pressi della frazione di San Giacomo, si circola a senso unico alternato regolato da un semaforo a partire da giovedì 14 gennaio, in concomitanza con l’avvio di un intervento di messa in sicurezza del lato di monte della strada.

Il provvedimento, che resterà in vigore per tutta la durata dei lavori prevista in 60 giorni, consente l’esecuzione di un intervento di messa in sicurezza del versante attraverso l’installazione di una barriera paramassi alta tre metri lungo tutto il tratto interessato di circa 90 metri .

I lavori saranno realizzati dalla ditta Covema srl di Castelfranco Emilia per un importo pari a 100 mila euro interamente finanziati con risorse regionali e rappresenta il secondo stralcio di un intervento avviato lo scorso anno, nel quale era stato effettuato, in un tratto contiguo, un disgaggio di materiale con pulizia della parete di monte.

I tecnici del servizio provinciale Viabilità raccomandano prudenza nell’avvicinarsi al cantiere.