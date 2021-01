Questa mattina poco dopo le 5:00 i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un principio d’incendio all’interno di un cassone per gli scarti di carta e cartone, a servizio di un Azienda cartotecnica in via per Modena a Villavara di Bomporto. Le cause semprerebbero accidentali. Nessun ferito e nessun danno alle strutture.



