Ieri pomeriggio l’operatore della Centrale Operativa dei Carabinieri di Molinella ha ricevuto la telefonata di un’anziana con problemi di salute che chiedeva aiuto perché suo marito, salendo su un treno in partenza dalla Stazione Ferroviaria di Molinella, aveva smarrito una busta contenente un’importante documentazione sanitaria. Il militare addetto al Numero al 112 ha allertato subito la pattuglia dei Carabinieri di Marmorta che, trovandosi in zona per i servizi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, si sono diretti velocemente presso la Stazione Ferroviaria indicata, mettendosi alla ricerca della busta smarrita e ritrovandola poco dopo nei pressi del binario, dove l’anziano si era recato per salire su un treno diretto a Bologna.

Rintracciato dai Carabinieri presso la Stazione Ferroviaria di Guarda, l’anziano ha ripreso la sua busta dal prezioso contenuto. Un piccolo gesto da parte dei militari intervenuti che i due coniugi, ultra ottantenni, hanno apprezzato particolarmente, ringraziando l’Arma dei Carabinieri per “La disponibilità e la vicinanza alle persone anziane” che non sempre sono in grado di risolvere autonomamente anche i piccoli problemi della vita quotidiana.