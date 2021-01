Prende il via “A tutto Coding”, progetto ludico-educativo sviluppato dal FabLab Junior col contributo della Fondazione di Modena, dedicato esclusivamente alle ragazze e ai ragazzi del Gruppo Babele di Fiorano Modenese. Il primo appuntamento ha avuto luogo martedì 12 gennaio, con “Scopriamo gli Ozobot”, un laboratorio per apprendere come sono fatti i robot e come funzionano.

Il prossimo sarà martedì 19 gennaio, e sarà intitolato “Coding con Ozoblockly”: grazie all’utilizzo dei tablet e al programma Ozoblockly si scoprirà la programmazione “a blocchi”. Il 26 gennaio sarà la volta di “Circuiti e creatività”, mentre il martedì seguente spazio alle gare di velocità con i Lego WeDo. Tutti gli appuntamenti sono alle ore 14.

I laboratori sono strutturati per creare nei ragazzi curiosità e fiducia. Attraverso l’utilizzo consapevole e attivo della tecnologia, i partecipanti potranno attivarsi in diversi ambiti, quali robotica, coding, tinkering, arte, per sviluppare maggior senso critico, logica computazionale, competenze matematiche, senso pratico e condivisione.

Per informazioni info@gruppobabele.it o pagina Facebook del FabLab Junior.