Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività propedeutiche al progetto di potenziamento del sistema stradale e della Tangenziale di Bologna “Passante di Bologna”, previste in orario notturno, nelle due notti consecutive di martedì 12 e mercoledì 13 gennaio, con orario 22:00-6:00, sarà necessario chiudere la stazione di Bologna Fiera, in entrata verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bologna San Lazzaro, sulla stessa A14, o di Blologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.



