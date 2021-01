Dalle 22 di mercoledì 13 gennaio alle 17 di giovedì 14, in Strada Forghieri sarà sospesa la circolazione per consentire lavori di manutenzione in corrispondenza del passaggio a livello della linea ferroviaria Modena-Mantova.

L’interruzione stradale sarà indicata attraverso opportuna segnaletica all’altezza di via Villanova e di strada Nazionale per Carpi nord.