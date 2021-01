I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno proceduto all’identificazione di 1073 persone e al controllo di 639 veicoli e 205 esercizi pubblici, durante i servizi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 del fine settimana.

23 persone sono state sanzionate per aver violato la normativa sugli spostamenti notturni e tra i comuni di residenza. Anche due commercianti sono stati sanzionati per aver violato le disposizioni previste per gli esercizi pubblici. Ad Alto Reno Terme (BO), i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all’applicazione della sanzione accessoria della chiusura di un bar per cinque giorni, perché il titolare è stato sorpreso mentre stava somministrando alimenti e bevande a quattro clienti che si trovavano seduti a un tavolino all’interno del locale.

A Imola (BO), invece, i Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato il titolare di un locale adibito a bed and breakfast per aver violato la normativa sul distanziamento sociale, consentendo a sette ospiti di accedere in una camera della struttura.