Vigili del fuoco impegnati tutta la notte per l’incendio di un capannone a Novi di Modena via Bisi, angolo via S. Antonio. Il fabbricato, con all’interno masserizie varie, risulta in stato di abbandono dopo il sisma del 2012. Danni ingenti con il crollo della quasi completa copertura. Sul posto hanno operato 4 squadre di vigili del fuoco. Al momento sono tuttora in corso opere di verifica e messa in sicurezza. Non risultano feriti.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013